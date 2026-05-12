Мъж e осъден за купуване на гласове в Плевенско

Снимка: Пиксабей

Мъж e осъден за престъпление против изборните права на гражданите по обвинение на Районната прокуратура в Плевен.

В деня на изборите - 19 април, той предложил на трима души в село Буковлък по 40 евро, за да гласуват за определена политическа партия и в полза на определен кандидат.

Мъжът е наказан с 9 месеца затвор, с три години изпитателен срок, както и с лишаване от правото да заема изборна длъжност за три години.

