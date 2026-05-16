Мъж е открит обесен на скеле в новострояща се сграда
Снимка Булфото
Голяма трагедия е станала в наш голям град.
Трагичен инцидент разтърси тази сутрин благоевградския квартал „Еленово“, след като около 07:00 часа мъж бе открит обесен на скеле в новострояща се сграда.
Зловещата гледка шокирала жители на квартала, които незабавно подали сигнал на телефон 112. На място пристигнали екипи на Спешния център и полицията, но за мъжа вече било късно, съобщава struma.com.
По първоначална информация починалият е около 50-годишен. До неотдавна работел по строителни обекти в града, но от известно време бил без работа. Хора от квартала разказват, че го познавали като тих и затворен човек.
При извършения оглед криминалистите не са установили следи от насилие. Според първоначалните данни става въпрос за самоубийство. Предполага се, че мъжът е изпаднал в тежка депресия.
По случая е образувано досъдебно производство.
