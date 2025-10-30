Мъж е паднал от скала на Царевец във Велико Търново

Снимка: Пиксабей

Мъж е паднал от скала на хълма Царевец. За инцидента, случил се по-рано днес, потвърдиха от Областна дирекция на МВР - Велико Търново.

По непотвърдена информация той се е намирал на лобната скала на хълма. Очевидци незабавно подават сигнал на тел. 112, като се отзовават екипи на полицията и пожарната.

Огнеборците изнасят пострадалия на носилка, като към момента той е в търновската болница. Все още няма официална информация за състоянието му, пише Фокус.

