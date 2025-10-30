Мъж е паднал от скала на Царевец във Велико Търново
Снимка: Пиксабей
Мъж е паднал от скала на хълма Царевец. За инцидента, случил се по-рано днес, потвърдиха от Областна дирекция на МВР - Велико Търново.
По непотвърдена информация той се е намирал на лобната скала на хълма. Очевидци незабавно подават сигнал на тел. 112, като се отзовават екипи на полицията и пожарната.
Огнеборците изнасят пострадалия на носилка, като към момента той е в търновската болница. Все още няма официална информация за състоянието му, пише Фокус.
Очаквайте подробности!
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!