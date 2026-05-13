Мъж е пострадал в катастрофа между автомобил и АТВ на Околовръстното в София

Пътнотранспортно произшествие между лек автомобил и АТВ е станало около 17:55 ч. на Софийския околовръстен път – Северна дъга, в участъка между селата Локорско и Световрачене, съобщиха от СДВР за БТА.

Пострадал е водачът на АТВ-то – 35-годишен мъж, който е транспортиран в лечебно заведение.

От АПИ информираха, че временно е ограничено движението по Северната дъга на Софийския околовръстен път (път II-18) в района на ТИР паркинг в участъка Чепинци – Световрачене заради катастрофата. Трафикът се регулира от екипи на "Пътна полиция", като движението е било напълно спряно непосредствено след инцидента.

