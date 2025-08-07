Мъж е прострелян в Морската градина във Варна

Булфото

На крачка от трагедия – мъж е прострелян посред бял ден в сърцето на Морската градина във Варна. Инцидентът, станал на 6 август 2025 г., около 18:46 ч., предизвика лавина от реакции в социалните мрежи и сериозни въпроси относно сигурността в една от най-оживените зони на морската столица, пише "24 часа"

Юсеин Бейлюл разказа случая в социалната мрежа:

Здравейте! На 06.08.2025 г. в 18, 46 часа бях прострелян с пневматично оръжие на голямата алея, която се намира между аквариума и обсерваторията. Наложи се операция по спешност , при която от коляното ми беше изваден голям калибър въздушен ,,куршум". Благодаря на бързата реакция на Бърза помощ и МВР. Ще са ми необходими поне 3 седмици за възстановяването. Моля, ако някой е виждал хора, които стрелят с пневматично оръжие в района на Морската градина да пише , за да съдействаме на органите на МВР. Ако този изстрел беше попаднал в друга част на тялото или в някое дете изходът можеше да е фатален. Нека няма други като мен. Моля за съдействие!!!! Пазете се!! Алеята беше супер натоварена с хора, които слизат или се качват от морето.В момента на инцидента видях голяма група с мощни тротинетки с напълно прикрити лица да преминават покрай мен. Но не видях нищо. Прострелването е точно от страната на алеята. Изключително важно е да поясня, че нямам и не съм влизал в конфликт с никого. Дори не живея във Варна, а съм от съседен друг град. Но в свободното си време избирам Морската градина и крайбрежната алея за разходки. В момента на изстрела се спрях да говоря по телефона, като навлязох на около метър в зелената (в тревата )площ в страни от пътя, за да стоя в центъра на движението.

