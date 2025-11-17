Мъж е с черепно-мозъчна травма и опасност за живота след сбиване в Стара Загора

Булфото

Мъж на 46 години е с черепно-мозъчна травма и опасност за живота след сбиване в старозагорския квартал „Лозенец“. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Пострадалият е настанен за лечение в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ в областния град.

Инцидентът е станал снощи малко преди 21:30 часа. На място униформените са установили, че е възникнал скандал, прераснал в сбиване между няколко души, при който от неустановен към момента извършител с остър предмет е ударен в областта на главата 46-годишният пострадал.

По случая са задържани жена на 39 години и мъж на 42 години, а полицията издирва 36-годишна жена.

Във Второ РУ - Стара Загора е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Стара Загора, предаде БТА.

