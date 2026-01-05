Мъж е с изгаряния по ръцете и главата след пожар, причинен от силен вятър

Пиксабей

Общо 88 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си.

Пожарникарите са реагирали на 179 сигнала за произшествия.

При пожарите няма загинали, пострадал е един човек. В 02:45 часа вчера в пожарната в Перник е получено съобщение за пожар в каравана в с. Велковци, общ. Брезник, обл. Перник. При пожара е пострадал мъж на 60 г., той е бил с обгазяване и изгаряния по ръцете и главата.

Причината за пожара е късо съединение – скъсани от вятъра жици.

С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които: 10 в жилищни сгради; един в промишлени сгради; четири в транспортни средства; един в съоръжения на открито; два други.

Без нанесени материални щети са възникнали 70 пожара, от които: 18 в сухи треви, горска постеля и храсти; 32 в отпадъци; 17 в готварски уреди и комини; три други.

Извършени са 86 спасителни дейности и помощни операции, от които: четири при катастрофи в транспортни средства; две операции при битови или промишлени инциденти (паднали дървета, камъни и предмети – 2 бр.); 79 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 5 бр., отстраняване на опасни предмети – 50 бр., оказване съдействие на граждани – 5 бр., отводняване – 1 бр., оказване съдействие на други структури и ведомства – 7 бр., други – 11 бр.); една оказване помощ на пострадали граждани (над повърхността на водни басейни).

Лъжливите повиквания са пет, предаде БТА.

