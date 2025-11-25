Булфото

Мъж е с изгаряния след пожар в автосервиз в Димитровград.

Сигналът за пожара е подаден в 10,00 часа тази сутрин. На място са изпратени два екипа на пожарната. След намесата на огнеборците, пожарът е локализиран. Напълно изгорели са двете клетки на автосервиза, в които е имало две коли. Собвственикът на обекта, който се е опитал сам да гаси, е с изгаряния.

Транспортиран е до болница, към момента няма данни за състоянието му, предаде бТВ.

