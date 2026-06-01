Мъж е с опасност за живота, след като бе блъснат от кола в Горна Оряховица

Снимка Булфото

Лекарите се борят за живота на мъж, който бе блъснат от автомобил на пътя.

55-годишен пешеходец е в тежко състояние след удар от кола в Горна Оряховица, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 29 май. 21-годишният шофьор е блъснал пресичащият на необозначено за целта място пешеходец.

Той е настанен за лечение във великотърновската болница - с множество фрактури и с опасност за живота, пише novini.bg.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, пробите са отрицателни.

