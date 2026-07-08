Мъж е с опасност за живота, след като падна от покрива на къщата си

Снимка Булфото

Мъж е с опасност за живота, след като е паднал от покрива на дома си по време на ремонтни дейности в село Чурек, община Елин Пелин. Инцидентът е станал във вторник около 13:45 часа. След получен сигнал на място са изпратени екипи на полицията, които са установили, че пострадалият е извършвал ремонт на покрива на собствената си къща.

По време на работата мъжът е загубил равновесие и е паднал от височина. Той е получил тежки травми и е бил транспортиран по спешност в болница. Състоянието му остава критично, като има реална опасност за живота му, пише Блиц.

На мястото е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство. Компетентните органи изясняват причините и всички обстоятелства около тежкия инцидент.

Редактор "Екип на Петел",

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