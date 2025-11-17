Мъж е с опасност за живота, след като падна с колело край Шумен

Снимка: Пиксабей

45-годишен велосипедист от Дибич е пострадал тежко при пътен инцидент в събота, съобщиха от пресцентъра на шуменската полиция.

Около 10,20 часа на ул. “Хан Омуртаг“ в селото мъжът паднал и се ударил.

На място пристигнал екип на спешна помощ, който откарал пострадалия в шуменската болница. Там установили, че при падането велосипедистът получил множество травми - фрактури на ребра, ребрена дъга и мозъчен кръвоизлив, допълва Шум бг.

Мъжът е настанен за лечение с опасност за живота, образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!