Мъж е с опасност за живота, след като падна с колело край Шумен
Снимка: Пиксабей
45-годишен велосипедист от Дибич е пострадал тежко при пътен инцидент в събота, съобщиха от пресцентъра на шуменската полиция.
Около 10,20 часа на ул. “Хан Омуртаг“ в селото мъжът паднал и се ударил.
На място пристигнал екип на спешна помощ, който откарал пострадалия в шуменската болница. Там установили, че при падането велосипедистът получил множество травми - фрактури на ребра, ребрена дъга и мозъчен кръвоизлив, допълва Шум бг.
Мъжът е настанен за лечение с опасност за живота, образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.
