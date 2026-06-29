Мъж е с опасност за живота, след като върху него падна дърво в гора край Казанлък

Снимка: Булфото

Мъж на 57 години е настанен в болница в Стара Загора с опасност за живота, след като е бил ударен от паднало дърво в гората над казанлъшкото село Долно Изворово. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигнал за инцидента е получен в неделя по обяд от филиала на „Спешна медицинска помощ“ - Казанлък, където е бил пострадалият мъж, върху когото е паднало рязано от него дърво в гората, посочва БНТ.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!