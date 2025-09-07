Мъж е с опасност за живота след падане от скала в кариера във Врачанско

Снимка Булфото

55-годишен мъж е с опасност за живота след падане от скала в кариера за добив на облицовъчни материали край врачанското село Горна Кремена. Пострадалият е откаран в столична болница, като преди това е бил прегледан в многопрофилната болница във Враца, предава БТВ.

Сигнал за инцидента е получен на 6 септември в Районното управление на полицията в Мездра.

При извършен оглед на място полицейските служители установили, че работник от село Тишевица е паднал от скала с височина около 7-8 метра, след като е бил ударен от движещо се рамо на сонда, управлявана от работник на кариерата.

Пострадалият е обслужен от екип на спешна помощ от Мездра и настанен за лечение в болницата във Враца в общо тежко състояние, в шок, с фрактури на тазобедрена става, ребро и травма на ляв бъбрек, уточняват от полицията. По късно е закаран в столична болница.

Кариерата за добив на скално облицовъчни материали се намира в землището на село Горна Кремена и се управлява от концесионер от с. Копривлен, обл. Благоевград.

Кметът на село Горна Кремена Цветомир Драгановски каза за БТА, че в землището на селото работят четири кариери. За конкретния случай няма информация.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е и Инспекцията по труда.

