Мъж е с опасност за живота след пробождане с нож при скандал в Сунгурларе

снимка: МВР

Мъж на 36 г. е с опасност за живота, след като е бил прободен с нож при скандал в частен дом в Сунгурларе, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Инцидентът е станал на 17 октомври около 23:55 ч. на ул. "Овчарска" в града. Според първоначалната информация, след употреба на алкохол, между двама мъже – на 36 и 61 години, съжителстващи в едно жилище – възникнал конфликт, при който по-възрастният нанесъл с нож две прободни рани в тялото на по-младия мъж. Той е със засегнати бял и черен дроб.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Сунгурларе, предаде БТА.

