Мъж е с отрязана кост след жесток бой в Петрич

Булфото

26-годишен мъж е сериозно ранен след физическа саморазправа и бой с други двама мъже в Петрич, съобщиха от полицията.

Сигнал за инцидента е подаден на тел. 112 на 8 декември, около 18:50 ч., като конфликтът е възникнал в района на ул. „Христо Чернопеев“ в града.

Пострадалият е с прободна рана в гърба и с отрязана кост на лакътната става.

Двама мъже – на 19 и 38 години – са задържани за до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава, предаде "Дарик".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!