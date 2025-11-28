Мъж е с порезна рана след междусъседски скандал в Пловдивско
28.11.2025 / 13:05 0
Снимка: Пиксабей, илюстративна
Мъж пострада след междусъседски скандал в Пловдивско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 27 ноември в село Христо Даново.
Мъж е нанесъл порезна рана с нож по едната ръка на опонента си, съобщава Дарик.
На пострадалия е оказана медицинска помощ, а нападателят му е задържан.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!