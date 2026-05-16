Мъж е в ареста след заплахи, че ще запали жилището на 35-годишна жена от Шумен

45-годишен мъж от Шумен е задържан в полицейския арест, след като отправил закани по телефона към 35-годишна жена, че ще запали жилището, в което тя живее, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Малко по-късно е установено, че мъжът нарушил заповед за незабавна защита от домашно насилие, издадена на 30 март тази година от Шуменски районен съд за приближаване на жилището и места за социални контакти на шуменката.

Мъжът е открит в село Царев брод, задържан е. При извършената проверка в лекия автомобил Сеат Алхамбра, с който се придвижвал, са намерени и иззети две туби с бензин, всяка по 5 литра, предава Шум бг.

Задържан е за срок до 24 часа в РУ-Шумен. За извършено престъпление по чл. 296 ал. 1 от НК и чл. 320 А от НК са образувани досъдебни производства.

