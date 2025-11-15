Мъж е в болница след пожар в дома му край Русе

снимка: Булфото

През последните 24 часа в страната са потушени 51 пожара, като един човек е получил наранявания. Тази информация беше оповестена от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Пожарникарите са реагирали на 79 сигнала за инциденти. Данните са актуални към 6:00 часа тази сутрин.

От 51-те пожара, 18 са причинили преки материални щети, а 33 са без загуби. Извършени са 24 спасителни операции и помощни действия.

Четири от повикванията са били неверни.

Поради пожар в склад в Хасково са били повредени машини, мебели и част от покривната конструкция в близост до фасадата на сградата. Пострадалата площ е около 130 кв.м. Унищожени са 150 кв.м. от покрива, един лек автомобил, промишлено оборудване и 300 кв.м. електрически проводници. Пожарникарите успели да спасят две сгради.

При инцидент в къща в село Божичен, Русе, е бил наранен 63-годишен мъж. След преглед от пристигналия екип на спешна помощ, пострадалият е настанен за наблюдение в МБАЛ – КАНЕВ-Русе. Унищожена е една стая с присъщото оборудване, но останалата част от къщата е спасена.

