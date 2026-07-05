Мъж е в болница след снощното меле до "Чаталджа" във Варна

кадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ - Варна", Д. Василева

Пътник от колата, самокатастрофила късно снощи в района на "Чаталджа" във Варна е приет в болница, научи Varna24. Той е разкъсно-контузни по лицето.

Припомняме, че около 22:13 часа на 112 е подаден сигнал за самокатастрофирало лице. 18-годишният шофьор е напуснал пътното платно и се е качил на тротоара. По думите на очевидици той за малко не е помел майка с дете и кученце, които в този момент са били там. Лицето е забил автомобила си в електрически стълб.

Шофьорът е правоспособен. А направените му тестове за алкохол и наркотици са отрицателни.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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