Мъж е в болница след снощното меле до "Чаталджа" във Варна
кадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ - Варна", Д. Василева
Пътник от колата, самокатастрофила късно снощи в района на "Чаталджа" във Варна е приет в болница, научи Varna24. Той е разкъсно-контузни по лицето.
Припомняме, че около 22:13 часа на 112 е подаден сигнал за самокатастрофирало лице. 18-годишният шофьор е напуснал пътното платно и се е качил на тротоара. По думите на очевидици той за малко не е помел майка с дете и кученце, които в този момент са били там. Лицето е забил автомобила си в електрически стълб.
Шофьорът е правоспособен. А направените му тестове за алкохол и наркотици са отрицателни.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!