Мъж е в критично състояние след падане от покрив

снимка Булфото

41-годишен мъж е в тежко състояние след падане от покрив в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 19 август. По време на ремонт на покрива на семеен дом в село Сапарево той се е подхлъзнал и е паднал върху циментова площадка.

Настанен е дупнишка болница - с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота.

По случая се води разследване, предаде Дарик.

