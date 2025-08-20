Мъж е в критично състояние след падане от покрив
снимка Булфото
41-годишен мъж е в тежко състояние след падане от покрив в Кюстендилско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 19 август. По време на ремонт на покрива на семеен дом в село Сапарево той се е подхлъзнал и е паднал върху циментова площадка.
Настанен е дупнишка болница - с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота.
По случая се води разследване, предаде Дарик.
