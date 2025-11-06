Мъж е в тежко състояние, след като падна от покрив на постройка в Ихтиман

Снимка: Булфото

Сигнал от столична болница за приет мъж, пострадал след падане от покрив в местността Пчелина, е постъпил вчера около 15,55 ч. в РУ - Ихтиман.

От полицейските служители е установено, че при подмяна на брезент на стопанска постройка 65-годишният мъж се е подхлъзнал и е паднал от около три метра височина, посочва Фокус.

Настанен е в неврохирургия, в общо тежко състояние, съобщиха от ОДМВР - София.

След оглед на местопроизшествието по случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

