Мъж е в тежко състояние след катастрофа по пътя София - Варна

64-годишен мъж е в болница, след като е пострадал тежко при катастрофа по пътя София - Варна. Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР - Велико Търново уточни, че инцидентът е станал около 10:00 часа в района на разклона за село Добри дял, пише Пловдив 24.

От снимки, публикувани в социалните мрежи, се вижда, че колата се е ударила в крайпътно дърво. По непотвърдена информация причините за инцидента са свързани с висока скорост и мокър път.

"Мъжът е откаран в тежко състояние във великотърновската болница. Движението в района на катастрофата не е затруднено. На местопроизшествието се извърша оглед", допълва Христова.

На много места в област Велико Търново вали дъжд. Настилките са мокри и хлъзгави, а шофьорите трябва да карат внимателно и със съобразена скорост.

