Мъж е загинал след падане от висок етаж на Американския университет в Благоевград

Мъж е починал след падане от високите етажи на сградата на Американския университет в България.

Сградата се намира в централната част на Благоевград, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Сигналът е подаден около 9:00 часа тази сутрин, посочиха още от пресцентъра на вътрешното министерство, предава БТА.

