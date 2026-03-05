Мъж е загинал след падане от висок етаж на Американския университет в Благоевград
Кадър Стойчо Бозуков, Уикипедия
Мъж е починал след падане от високите етажи на сградата на Американския университет в България.
Сградата се намира в централната част на Благоевград, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Сигналът е подаден около 9:00 часа тази сутрин, посочиха още от пресцентъра на вътрешното министерство, предава БТА.
