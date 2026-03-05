реклама

Мъж е загинал след падане от висок етаж на Американския университет в Благоевград

05.03.2026 / 11:04 1

Кадър Стойчо Бозуков, Уикипедия

Мъж е починал след падане от високите етажи на сградата на Американския университет в България.

Сградата се намира в централната част на Благоевград, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Сигналът е подаден около 9:00 часа тази сутрин, посочиха още от пресцентъра на вътрешното министерство, предава БТА.

Серж (преди 11 минути)
Рейтинг: 234016 | Одобрение: 47061
И там е пълно с агенти на КГБ...8-)

