Снимка: Булфото

Мъж е загиналият при катастрофата на пътя Габрово - Севлиево. Това потвърдиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

Пътният инцидент стана около 15:35 ч. днес в района на село Новаковци.

Причините за инцидента се изясняват. От полицията призовават шофьорите да се съобразяват със зимната обстановка, посочва БТА.

Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, предупредиха по-рано днес от Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението е възстановено.

