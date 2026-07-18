Мъж хвърли 70-годишна жена на релсите в метрото в Ню Йорк
Снимка: Пиксабей, илюстративна
Мъж блъсна 70-годишна жена на релсите в метростанция в центъра на Ню Йорк. Намиращи се наблизо пътници са се притекли на помощ и са успели да я спасят.
По данни на полицията нападението е станало малко преди 11:30 ч. на северния перон на метростанцията на 57-а улица и Седмо авеню, пише The New York Post.
Неизвестен мъж се приближил зад жената и внезапно я блъснал на релсите, при което тя паднала и получила травма на главата.
След нападението извършителят избягал и все още не е задържан, посочва bTV.
Пътници, станали свидетели на случилото се, незабавно скочили на релсите и успели да извадят жената обратно на перона.
Пострадалата е транспортирана в болница. Тя е в стабилно състояние.
Редактор "Екип на Петел",
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