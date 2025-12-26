Мъж хвърли дърво по автобус с пътници в София

Снимка: Булфото

Вандалски акт е извършен в столицата.

Нападение над автобус, движел се по линия 310 в София, е извършено навръх Коледа, потвърдиха за Нова тв от СДВР.

По превозното средство било хвърлено дърво. Инцидентът е станал около 21:00 часа в четвъртък между спирките "Блок 703" и "Индира Гадни" в "Люлин" 7.

По информация на Нова тв посегателството е извършено в момент, в който в автобуса имало пътници. Те успели временно да задържат извършителя, но тъй като той бил агресивен, се принудили да го пуснат, пише novini.bg.

