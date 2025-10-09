Мъж и племенникът му пребиха до смърт пастир в Ракитово

Булфото

Двама мъже са задържани за нанасяне на побой над 63-годишен мъж от Пещера, който по-късно е починал, съобщиха от Областната дирекция на МВР–Пазарджик. Досъдебното производство се води под надзора на Окръжната прокуратура – Пазарджик.

Случаят е от нощта срещу 3 октомври, когато двамата мъже отиват в стопански двор в землището на Ракитово, където жертвата живеел и работел като пастир. След употреба на алкохол между тримата възниква скандал, който прераства в побой.

Веднага след откриването на тялото на пастира е сформиран екип от криминалисти, инспектори и разследващ полицай.

В хода на работата става ясно, че 41-годишният ракитовец и неговият 29-годишен племенник са нанесли удари на жертвата с дървен прът, както и с ръце и крака, след което са избягали.

Двамата извършители са задържани в ареста на Районното управление – Велинград. Разследването продължава под надзора на прокуратурата, предаде бТВ.

