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Мъж и жена получиха нови бъбреци благодарение на близките на мъжа от Велико Търново

30.06.2019 / 21:05 0

49-годишна жена от Варна и 62-годишен мъж от Стара Загора са получили бъбреци от мъжа от Велико Търново, изпаднал в мозъчна смърт, съобщиха от  УМБАЛ "Александровска".


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Трансплантираните пациенти показали най-голям процент органна съвместимост от общо пет поканени от листата на чакащи.

След интервенциите, трансплантираните са в стабилно общо състояние и се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата.

Като вече писахме, близки на мъжа от Старата столица, решихе техният да стане донор.

 

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