Мъж и жена са в болница след челен сблъсък край Разград
Снимка: Булфото
Двама души са пострадали при катастрофа край Разград. Сигнал за пътнотранспортното произшествие е подаден на телефон 112 около 13:00 ч. днес.
Инцидентът е станал на околовръстния път на Разград, в района на бившите поделения – Жандармерията и полка. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.
Лек автомобил „Фолксваген Тигуан“, управляван от 39-годишна жена, която е пътувала сама в посока към т.нар. Виетнамски общежития, е навлязъл в насрещното движение и се е ударил челно в „Опел Астра“.
В другия автомобил са пътували 76-годишен мъж и 75-годишната му съпруга, предава Дарик. Те са откарани в МБАЛ – Разград, където се изяснява състоянието им.
