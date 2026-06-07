Мъж и жена са в болница след тежката верижна катастрофа край Лясковец

Кадър БНТ

Главният път София – Варна, в района на разклона за град Лясковец, е затворен за движение. Инцидентът е станал днес по обед, когато три автомобила са се ударили верижно. Трима души са транспортирани за преглед в Спешното отделение на великотърновската болница, предава БНТ.

Двама от пострадалите – мъж и жена, пътували в един от автомобилите, са с фрактури и ще останат за лечение в болнично заведение. Третият пострадал е с по-леки наранявания и е освободен за домашно лечение.

Огледите на място продължават, а причините за инцидента се изясняват. Екипи на полицията пренасочват леките автомобили през село Козаревец.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!