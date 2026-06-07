Мъж и жена са в болница след тежката верижна катастрофа край Лясковец
Кадър БНТ
Главният път София – Варна, в района на разклона за град Лясковец, е затворен за движение. Инцидентът е станал днес по обед, когато три автомобила са се ударили верижно. Трима души са транспортирани за преглед в Спешното отделение на великотърновската болница, предава БНТ.
Двама от пострадалите – мъж и жена, пътували в един от автомобилите, са с фрактури и ще останат за лечение в болнично заведение. Третият пострадал е с по-леки наранявания и е освободен за домашно лечение.
Огледите на място продължават, а причините за инцидента се изясняват. Екипи на полицията пренасочват леките автомобили през село Козаревец.
По случая е образувано досъдебно производство.
Редактор "Екип на Петел",
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