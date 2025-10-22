реклама

Мъж и жена загинаха при катастрофа в Ямболско

22.10.2025 / 11:51 1

Булфото

Мъж на 86 години и 72-годишна жена загинаха при катастрофа в Ямболско. Инцидентът е станал между селата Недялско и Иречеково в община Стралджа във вторник, 21 октомври, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Ямбол.

Автомобилът е напуснал платното и се обърнал в крайпътна канавка. Шофьорът е починал в линейка напът за болницата, а жената - късно снощи, в лечебното заведение. Разследването на причните за инцидента продължава. Образувано е досъдебно производство. 

През изминалото денонощие в страната трима са загинали, а 17 души са ранени при пътнотранспортни произшествия. Общо 12 са катастрофите с пострадали за последните 24 часа, съобщиха по-рано днес от Министерството на вътрешните работи, предаде БТА.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 8 минути)
Рейтинг: 521599 | Одобрение: 96679
На 86 години зад волана ? Бог да ги прости, но по-безопасно беше с каручката !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама