Мъж и жена загинаха в домовете си при пожари

Двама души – мъж на 62 години и 86-годишна жена, са загинали при пожари през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Мъжът е станал жертва на пожар в апартамент в столичния квартал „Люлин“ 2. Жената също е починала при пожар в апартамент в София, в кв. „Хиподрума“.

През последните 24 часа в страната са потушени 57 пожара, при 18 от тях има преки материални щети. Екипите на пожарната са реагирали общо на 94 сигнала за произшествия. Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са две лъжливи повиквания, предаде БТА.

