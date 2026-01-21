Мъж изби предните прозорци на две от кабинките на лифта в Боровец

Пиксабей

Мъж изби предните прозорците на две от кабинките на въжения лифт в Боровец, съобщиха от полицията.

Около 12.40 часа на 20 януари в полицейския участък в курорта Боровец постъпил сигнал, че мъж е избил предните прозорци на две от кабинките на въжения лифт.

Служителите на реда реагирали незабавно и след бързи действия установили извършителя в явно нетрезво състояние.

32-годишният осъждан самоковец е задържан за срок до 24 часа. По случая е започнато разследване. Действията по разследването продължават, предаде "Дарик".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!