Мъж изчезна във водите на река Дунав

06.09.2025 / 23:00 0

Кадър Пиксабей 

56-годишен мъж изчезна днес в река Дунав близо до Белград.

По информация на сръбската медия "Телеграф“, мъжът е влязъл да се изкъпе, а след това е изчезнал във водата.

Полицията е била алармирана и в момента претърсва района, допълва Русе 24.

 

