Мъж изчезна във водите на река Дунав

Кадър Пиксабей

56-годишен мъж изчезна днес в река Дунав близо до Белград.



По информация на сръбската медия "Телеграф“, мъжът е влязъл да се изкъпе, а след това е изчезнал във водата.

Полицията е била алармирана и в момента претърсва района, допълва Русе 24.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!