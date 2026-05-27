Мъж "изгоря" с пари при онлайн покупка на кола в Кюстендил

Задържаха 40-годишен мъж за онлайн измама в Кюстендил, съобщиха от полицията.

Той е заловен на 26 май. Мъж е подал сигнал, че е установил контакт с лице, което е публикувало обява в интернет за продажба на кола.

Уговорили се да преведе по банков път 300 лв. капаро, а при получаването на автомобила купувачът ще се издължи - срещата трябвало да се състои в село Нови хан.

След направения превод на капарото, продавачът е престанал да се обажда, а обявата била свалена от интернет сайта.

Установено е, че СИМ картата е регистрирана на името на мъжът от село Микрево. Той е предал доброволно СИМ картата. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата, предава "Дарик".

