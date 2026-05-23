Mъж измъчва затворени в двор кучета в Стара Загора

23.05.2026 / 14:31 0

илюстрация: Булфото

Пореден случай на агресия над животни, този път в Стара Загора. 

На видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как мъж измъчва затворени в двор кучета. 

Животните лежат на земята, когато мъжът упражнява физическа агресия върху тях, предава bgonair.bg.

Общинската администрация се е самосезирала по случая, но все още не може да констатира местонахождението и самоличността на собственика на кучетата. 

Информирани са и компетентните органи на реда, като се работи по идентифициране на насилника.

Разпоредено е да се проведат незабавни действия, за да стане ясно кога и къде е заснето видеото. Издирват се свидетели на престъпното деяние.

