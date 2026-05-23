Mъж измъчва затворени в двор кучета в Стара Загора
илюстрация: Булфото
Пореден случай на агресия над животни, този път в Стара Загора.
На видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как мъж измъчва затворени в двор кучета.
Животните лежат на земята, когато мъжът упражнява физическа агресия върху тях, предава bgonair.bg.
Общинската администрация се е самосезирала по случая, но все още не може да констатира местонахождението и самоличността на собственика на кучетата.
Информирани са и компетентните органи на реда, като се работи по идентифициране на насилника.
Разпоредено е да се проведат незабавни действия, за да стане ясно кога и къде е заснето видеото. Издирват се свидетели на престъпното деяние.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!