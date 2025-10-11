Мъж извади нож и прощално писмо на маратона в София
11.10.2025 / 14:44 0
Булфото
Мъж направи опит за самоубийство, но бе спрян от органите на реда на площад "Княз Александър I" в София. Това съобщава БГНЕС.
Мъжът на средна възраст извади нож и носеше писмо, което е даде на полицията.
Той протестирал, защото "институциите не му обръщали внимание". Линейка дойде и откара мъжа към медицинско заведение.
