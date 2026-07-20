Мъж кара тротинетка със 100 км/ч по магистрала "Хемус"

Снимка Пиксабей, илюстративна

Множество сигнали на платформата на bTV „Аз, репортерът“ за безумни водачи по магистралите.

Видео от магистрала „Хемус“ показва човек, който управлява електрическа тротинетка с близо 100 км/ч. Кадрите са заснети на 18 юли около 12:25 часа при 26-ти км на АМ „Хемус“ посока Ботевград. Вижда се как тротинетката се клати от високата скорост.

При друг опасен случай спортен автомобил прави изпреварване, карайки през аварийната лента по магистрала „Тракия“.

Нарушението е заснето около 13:20 часа на 17 юли в участъка между Стара Загора и Нова Загора.

​„Докато се движа в активната дясна лента с напълно разрешена и стабилна скорост от 120 км/ч, отдясно през аварийната лента с огромна скорост ме изпреварва автомобил. Нарушението се вижда ясно, но за съжаление номера на нарушителя е размазан и не се вижда ясно на клипа. На фона на тежките инциденти, които се случиха на АМ „Тракия“ само през последния месец, такова поведение е безумно и престъпно! В аварийната лента във всеки един момент можеше да има спряла кола или човек. Моля да дадете гласност на случая, за да може КАТ да се самосезира и по камерите в този отрязък (13:20 - 13:25 ч.) да издири и накаже шофьора“, пише потребителят, подал сигнала в „Аз, репортерът“.

Подобно изпреварване е заснето и на магистрала „Струма“ също около 13:00 часа на 11 юли в посока Благоевград. Джип изпреварва автомобил през аварийната лента.

Един човек е загинал, а 13 са ранени при станалите 10 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщават от МВР. От началото на месеца в пътнотранспортни произшествия са загинали 28 души, а 550 са пострадали.

От началото на годината при катастрофи живота си са изгубили 246 души, 4311 са пострадали. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. - 221 се отчитат с 25 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

В София за последните 24 часа са регистрирани 14 леки пътни инцидента, при които няма пострадали.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!