Мъж копа в нивата си и на 70 см излезе странен капак с метален обръч

Интересна снимка пусна участник в група в социалната мрежа, посветена на съкровищата:

"Някой може ли да ми каже какво е това,на 70 см излезе каменен капак с метални обръчи от страни и метална планка от горе.Намира се далеч от населени места в нива.", пише той.

Заваляха идеи:

Това да не гръмне само.

И ние намерихме нещо подобно и един хеликоптер за 5 минути пристигна . Оказа се капак с кран на нефтопровода.

Зарови си го и бягай на лошо е.

Внимавайте , защото така се заравят радиоактивни вещества! Не рискувайте !

Хром за мелене на жито.

Съкровището на Вълчан войвода

Тука има злато, вече сте богати честито.

Близо ли е до жп линия? Може да е противотежест.

Настъпи го два пъти, ако си жив още значи е просто желязо.

Едно време е имало не само воденици до реките , имало е мелници по полето и дворове , задвижвани с дизелови двигатели и с каиши! До него трябва да има и фундамент за двигателя! Питай някой стар човек от селото , сигурно ще я помни!

Разкопай отстрани, виж какво е и тогава реши какво да правиш, но за мен е злато. Металът и камакът са много стари, не се плаши, а де не стане да ти го вземат други

