Мъж копа в нивата си и на 70 см излезе странен капак с метален обръч
Интересна снимка пусна участник в група в социалната мрежа, посветена на съкровищата:
"Някой може ли да ми каже какво е това,на 70 см излезе каменен капак с метални обръчи от страни и метална планка от горе.Намира се далеч от населени места в нива.", пише той.
Заваляха идеи:
Това да не гръмне само.
И ние намерихме нещо подобно и един хеликоптер за 5 минути пристигна . Оказа се капак с кран на нефтопровода.
Зарови си го и бягай на лошо е.
Внимавайте , защото така се заравят радиоактивни вещества! Не рискувайте !
Хром за мелене на жито.
Съкровището на Вълчан войвода
Тука има злато, вече сте богати честито.
Близо ли е до жп линия? Може да е противотежест.
Настъпи го два пъти, ако си жив още значи е просто желязо.
Едно време е имало не само воденици до реките , имало е мелници по полето и дворове , задвижвани с дизелови двигатели и с каиши! До него трябва да има и фундамент за двигателя! Питай някой стар човек от селото , сигурно ще я помни!
Разкопай отстрани, виж какво е и тогава реши какво да правиш, но за мен е злато. Металът и камакът са много стари, не се плаши, а де не стане да ти го вземат други
