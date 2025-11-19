Мъж коси тревата в двора си и откри златни кюлчета

Кадър БТВ

Треска за злато в предградие на Дрезден, Германия, след като мъж откри златни кюлчета, докато коси в двора, предава RTL, предаде БТВ.

Общински служител от Баневиц e намерил златото, докато коси тревата. Полицията сега разследва дали кюлчетата са били скрити там след кражба.

Ако не открият нищо, златото ще бъде продадено, а парите ще отидат за финансиране на сдружения в общината.

Във всеки случай, тази находка предизвиква доста шум в селото.

„Аз съм говорител на полицейското управление в Дрезден повече от 20 години. Никога преди не съм се сблъсквал с подобен случай.“, каза Марко Ласке от полицейското управление в Дрезден на 17 ноември.

Златните кюлчета струват около 30 000 евро.

