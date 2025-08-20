Мъж мина 1 милион километра с "Шкода"

Булфото

Автомобилът от първо поколение остава с оригинален двигател, скоростна кутия и съединител

Исландски фермер на име Йомундур Оласон постави впечатляващ рекорд със своята Škoda Octavia от първо поколение. Колата, снабдена с двулитров бензинов двигател, е преминала над 1 000 000 километра, запазвайки оригиналния си мотор, трансмисия и дори съединител, пише Дунав мост.

Пътешествия из суровата Исландия

Оласон купува Octavia през 2003 година. От 2007 година насам той я използва ежедневно, за да достига до овцефермата си в Боргарфьордюр и за дълги пътувания из острова. "Бил съм на много места в Исландия и имам мили спомени. Най-дългото ми пътуване бе около хиляда километра в Западните фиорди. Определено препоръчвам водопада Динджанди," разказва фермерът.

Тайната на издръжливостта

Автомобилът е преминал през снегове, студове и неравни пътища, но остава в движение. Според собственика тайната е в дисциплината при поддръжката: "Редовното техническо обслужване е изключително важно. Следях за амортисьори, радиатор и спирачки. Никога не съм форсирал двигателя над 3000 оборота и използвах само висококачествено масло."

Милионът на километража

При достигането на рекордния пробег километражът на Octavia не успява да покаже седемцифрено число и спира на "999 999". За Оласон това е момент на гордост: "Запазих колата, дори когато всички ме съветваха да я сменя. Винаги знаех, че ще достигне милион километра."

Ново начало за старата Octavia

След рекорда фермерът все пак се доверява на нов модел Octavia, но старият автомобил няма да бъде бракуван. Той е дарен на училище в Рейкявик, където ще служи за обучение на бъдещи механици.

Примери от света

Случаят в Исландия не е единствен. През годините различни автомобили са преминавали границата от 1 милион километра:

Mercedes-Benz 240D (Гърция) – такси с над 4,6 млн. км.

Volvo P1800 (САЩ) – с над 5 млн. км, признат от Книгата на рекордите на Гинес.

Toyota Land Cruiser (Австралия) – над 1,2 млн. км, използван за дълги пътувания в пустинята.

Тези примери показват, че рекордът на Оласон е изключителен, особено за бензинов автомобил от средния клас.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!