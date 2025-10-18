Мъж на 27 години загина по време на състезание в Трън

Снимка Пиксабей

Нелепа смърта застигна млад българин.

Трагичен инцидент беляза състезанието „Вертикален Руй“ в Трън. Почина 27 годишен мъж, съобщиха на официалната си страница организаторите от Трънското туристическо дружество (ТТД).

От Трънското туристическо дружество изказват съболезнования на семейството и близките.

Към момента точните причини и обстоятелства около инцидента се изясняват от компетентните органи, пише offnews.bg.

От Пернишката болница потвърдиха, че екип на съдебна медицина е констатирал смъртта на състезателя на 27 години.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!