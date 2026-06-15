Пиксабей

Мъж на 29 години е с опасност за живота след сбиване в Мъглиж, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът за инцидента е получен в 21:57 часа на 14 юни в Районното управление в Казанлък. На място е изпратен полицейски екип, който установил, че мъже на 27 и 24 години са нанесли побой на 29-годишен мъж и на 31-годишна жена, с която той живее на семейни начала.

Пострадалият мъж е прегледан във Филиала за спешна медицинска помощ в Казанлък и е транспортиран за лечение в болница в Стара Загора с опасност за живота. Жената също е пострадала, но е отказала хоспитализация. По време на сбиването са били счупени пет стъкла на лек автомобил „Опел“, ползван от 27-годишния мъж, предаде БТА.

По случая са образувани две досъдебни производства под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. Двамата мъже на 27 и 24 години са задържани за срок до 24 часа.

Редактор "Екип на Петел",

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