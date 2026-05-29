Мъж на 57 години е с опасност за живота след катастрофа в Гълъбово

Снимка: Булфото

Мъж на 57 години е настанен за лечение в болница в Стара Загора с опасност за живота след катастрофа в Гълъбово. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 28 май в 07:40 ч. в Районното управление в Гълъбово е получен сигнал от Филиала за спешна медицинска помощ в града за постъпил мъж, пострадал при пътнотранспортно произшествие. Изпратените на място полицейски служители са установили, че пострадалият е 57-годишен мъж. Поради здравословното му състояние той не е бил тестван с техническо средство за употреба на алкохол, като му е взета кръвна проба за анализ.

На общинския път между Гълъбово и квартал „Митьо Станев“ е открит катастрофирал лек автомобил „Сузуки“, собственост на мъжа. Извършен е оглед на местопроизшествието, а от автомобила са иззети веществени доказателства за установяване самоличността на водача, информират от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!