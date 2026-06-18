Мъж на 58 г. е привлечен като обвиняем за предизвикване на катастрофата със загинал в Чирпанско

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Мъж на 58 години е привлечен като обвиняем за предизвикване по непредпазливост на пътнотранспортно произшествие, при което е загинал пешеходец в землището на Чирпан. Това съобщиха от пресцентъра на Окръжната прокуратура в Стара Загора. Срещу обвиняемия с инициали Д.Н. са повдигнати обвинения, че на 15 юни около 21:45 часа на общински път в посока град Чирпан и село Ценово при управление на лек автомобил „Лада“ в нарушил правилата за движение и по непредпазливост причинил смъртта на 77-годишен мъж.

От прокуратурата уточняват, че обвиняемият е управлявал автомобила, а по същото време по пътното платно вървял пострадалият 77-годишен мъж. Д.Н. е блъснал пешеходеца с автомобила, като не е спрял и не е слязъл да му помогне, а напуснал местопроизшествието и се укрил.

По-късно е бил подаден сигнал на спешния телефон 112 за това, че на пътния участък се намирал мъж в безпомощно състояние. При проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че Д.Н. е извършител на деянието. През вчерашния ден той е бил установен и задържан в дома му.

Шофьорът е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

БТА припомня, че сигнал за инцидента на спешния телефон 112 бе подаден от 54-годишна жена в понеделник около 22:30 часа.

Редактор "Екип на Петел",

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