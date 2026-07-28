Мъж на 63 години открадна кутия с дарения от параклис

Снимка Булфото

В събота около 14:30 ч. е получен сигнал за извършена кражба на дървена кутия за дарения, съдържаща неустановена към момента сума пари, от православен параклис, отворен за посетители.

След предприетите незабавни издирвателни действия, униформените на Второ РУ идентифицирали извършителя на деянието – мъж на 63 години, криминално проявен и осъждан. По случая е образувано досъдебно производство, информират от полицията във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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