Мъж на 69 години загина при катастрофа в Ловешко

Снимка Булфото

Трагедия е станала на роден път.

Шофьор на 69 години е самокатастрофирал в района на Киркова махала на пътя Ловеч – Микре, и по-късно е починал.

Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова, предаде БТА.

Сигнал за инцидента е получен около 12:15 ч. Мъжът е бил зад волана на лек автомобил, когато е загубил контрол над управлението и се е ударил в бетонно съоръжение.

Откаран е в болница, където е починал.

Причините за пътното произшествие се установяват.

Движението в района се регулира от пътни полицаи.

