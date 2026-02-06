Мъж на 78 години е в болница след инцидент на пешеходна пътека в Стара Загора

Снимка: Булфото

Пешеходец на 78 години е настанен в болница след пътен инцидент на пешеходна пътека в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

Катастрофата е станала снощи малко преди 18:30 ч. на ул. „Димчо Стаев“. По първоначална информация лек автомобил „Хонда“, управляван от 45-годишен мъж, е блъснал 78-годишен пешеходец, който пресичал пешеходна пътека.

Пострадалият е с различни наранявания, без опасност за живота.

Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотици, отчетени са отрицателни резултати. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурен следовател.

По случая е образувано е досъдебно производство.

През изминалото денонощие в страната са станали десет тежки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 11 души, загинали няма, припомня БТА. От началото на месеца в 59 пътни инцидента в страната са загинали трима души, а 69 са ранени.

