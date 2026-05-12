Мъж на 80 години почина, след като багер го блъсна на пътя Варна - Златни пясъци

12.05.2026 / 09:26 0

Вчера около 09.15 часа, по гл.път I-9 на 91км, на участък в ремонт по пътя гр.Варна - к.к.“Златни пясъци“, с въведена временна организация на движението, 49 годишен водач на  багер при маневра на заден ход, блъска намиращият се зад него пешеходец на 80 години.

Пострадалият е отведен от екип на спешна помощ в МБАЛ „Св.Анна“.При проведените му прегледи в медицинското заведение е установено, че е с опасност за живота, след като е получил съчетана травма и фрактура. Настанен е за лечение, но по- късно през деня, същият е починал.

Местопроизшествието е запазено и посетено от Оперативна дежурна група,  извършен е оглед в присъствието на вещи лица, образувано е досъдебно производство. Работата продължава, като следват назначаване на експертизи и други ПСД.

Иззетите проби за употреба на алкохол и наркотици от водача на багера, са отрицателни. Материалите са докладвани на дежурен прокурор при ВОП. Причините за настъпилото ПТП са в процес на изясняване, съобщиха от варненската полиция.

