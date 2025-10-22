Мъж на плажа в Царево: Вчера открих 300 лева, днес до обяд 100

Кадър Ютуб

Все още не е ясно чии са столевките на плажа

"Златната треска" в Царево продължава и днес, 22 октомври, като хора все още намират банкноти от 100 лева по плажа и в калните дерета след големите наводнения, пише Флагман.

Мъж от Малко Търново се похвалил, че вчера е открил 300 лева, а днес по обяд е намерил още 100 лева, съобщава "Флагман".

Находките подхраниха широко разпространената градска легенда, че парите са от митичната каса на фирма "Авто Яни", за която се говореше, че съдържа милиони левове и златни кюлчета.

Митът е разбит: Касата е открита

Този мит обаче беше окончателно разбит, след като тежкият над 200 килограма сейф беше открит от водолази в морето, заринат в пясъка, съобщиха "24 часа" и "Дневник".

Касата е била извадена с кран. Според източници на медиите, тя е била непокътната, с две големи метални врати и тройно заключване, което на практика е защитило съдържанието ѝ.

Откъде идват парите?

Смята се, че банкнотите, които хората продължават да намират, са от оборотите на другите фирми, пострадали тежко при бедствието. Приливната вълна удари ритейл парк, в който се намират около 10 фирми.

Според местни жители, цитирани от bTV, не е изключено парите да са и от оборота на силно пострадалия магазин "Лидл".

Властите припомнят, че всички намерени пари и ценности трябва да бъдат предавани в полицията. Районът около плажа беше отцепван на няколко пъти заради опасения от мародерство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!